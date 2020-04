Manchmal mach ich damit auch mehr Aufgaben, weil’s Spaß macht

Seit ungefähr drei Monaten arbeitet Fabian Striok (13) aus der 3d der Neuen Mittelschule1 am Enkplatz (Wien-Simmering) – wie seine 24 Klassenkolleg_innen am ChabaDoo-Laptop – auch zu Hause. Gerade jetzt natürlich. „Den verwende ich nur zum Arbeiten für die Schule und lernen. Seit wir jetzt zu Hause sind, machen wir alle unseren Aufgaben damit online“, erzählt er dem Kinder-KURIER. Obwohl, „es schon besser wäre, wenn wir in der Schule sein könnten“, hängt er aber auch gleich dran.

Im einzigen Vorteil der jetzigen Situation sieht er auch einen Nachteil: „Du glaubst, du hast urviel Zeit, stehst viel später auf und dann…“ wird die Zeit erst recht zu knapp. Drum hat er schon seit geraumer Zeit begonnen, sich die Zeit einzuteilen – „drei Stunden jeden Tag für die Schule, eine in der Früh, eine mittags und eine am Abend“. Gut findet er, dass er selber entscheiden kann, wann er die Aufgaben abschicken kann, „aber wir haben schon einen Abgabe-Termin, bis zu dem wir sie schicken sollen“.