Lehrer oder Schulwart - wer hat den härteren Job?

Vielfalst statt Einbildung

Bei einer späteren Szene bleibt das Lachen dann mitunter im Hals stecken. Wenn die ach so aufgeschlossene Lehrerin die Kinder der multikulturellen Klasse zum „Tag der Vielfalt“ begrüßt. Die Kinder sollten alle Speisen „von zu Hause“ mitbringen. Und schon macht sie Ahmed fast zur Sau. „Pizza, was soll das? Ihr hattet nichts zu rechnen, nichts zu schreiben, nur irgendwas von zu Hause mitzubringen!“ schlägt sie die Hände über dem Kopf zusammen. Und will nicht und nicht verstehen, wenn ihr dieser Ahmed erklärt: „Mein Vater arbeitet in einer Pizzeria und wir essen zu Hause sehr oft Pizza.“

Aber wo du herkommst, sei doch gemeint gewesen. „Ich komme aus Ottakring.“

„Und deine Eltern?“

„Auch aus Ottakring.“

„Aber wo sind die geboren?“

„In Alexandria.“

„Und wo liegt das?“

„In Ägypten.“

„Und was isst man dort?!“

„Ich weiß es nicht, ich war noch nie in Ägypten!“

So und ähnlich macht die Lehrerin, die ausstrahlt, als würde sie selbst glauben, aufgeschlossen zu sein, deutlich, dass sie ihre Schüler_innen so ziemlich wenig interessieren.Eben diese und etliche der folgenden Szenen sind sowohl schon vom Text her, aber erst recht durch das Schauspiel bissig witzig. Nicht 1:1, aber doch Ähnliches haben einige des Quartetts - Olja Alvir, Zoran Bodanović, hackler Branko (Branislav Floranović), und Melika Ramić -, das „Schule des Kriechens“ spielt und selbst gemeinsam – vieles über Improvisieren – erarbeitet, erlebt. Und sind damit wahrlich keine Einzelfälle.