Kleiner großer Nabel der Hochzeitsmode

Lokalaugenschein

Dem wollen wir auf den Grund gehen, das heißt natürlich fahren. Rund drei Wochen später also mit einer Kollegin von SchauTV (wird am 13. November 2018 veröffentlicht) Reise von Wien nach Randegg. Wirklich ein kleiner dörflicher Ort. Aber gegenüber der Kirche erhebt sich ein beachtliches und doch von außen dezent gestaltetes Modehaus mit viel Glas in der Fassade und in der Abteilung Brautkleid sogar im Dach. Hell und tageslichtdurchflutet. In der Brautkleid-Zentrale hängen an den Seitenwänden Hunderte weiße, elfenbein- (Ivory) und champagne-farbene Hochzeitskleider in verschiedensten Stilen und Konfektionsgrößen. Gegenüber vier geräumige halbrunde mit Schiebewänden verschließbare Beratungsräume für die jeweilige Braut und ihre bis zu vier Begleiterinnen (Mütter, Schwestern, Freundinnen...) und natürlich die jeweilige Fachkraft – alles in einer jeweils wohnzimmerartigen, familiären Atmosphäre und noch zusätzlich acht kleinere Beratungsplätze.

Wie lange dauert die Beratung?

Julia Grabner: Ich sag, einmal aussuchen, einmal Brautkleid-Beratungstermin, einmal Abstecken – das Ganze wird dann angepasst und dann kommen sie’s abholen. Schlussendlich wird’s dann noch einmal aufgebügelt, probiert und dann noch einmal fertig perfektioniert.

Wie lang dauert das für eine Kundin?

Der Beratungstermin dauert so zweieinhalb Stunden, aber insgesamt bedienst du eine Kundin so zwischen sieben und acht Stunden.