Warum Wert gelegt wird auf gute Ausbildung

Sie sind für welchen Bereich zuständig?

Matthias Seifert: Für Fashion, Braut- und Anlassmode.

Was ist da Ihre Aufgabe?

Ich bin zuständig für alle Filialen im Bereich Mode, das heißt überall wo kein Brautkleid geführt wird, das ist mein Zuständigkeitsbereich, das sind acht Verkaufsstandorte. Ich bin dort fürs Personal zuständig, für die Verkaufsleitung und für Sämtliches was in der Filiale so anfällt bin ich die Kontaktperson. Also auch die Aufnahme von Personal, u. a. die Lehrlinge und dass wir unser Personal gut ausbilden und damit als Firma für die Zukunft gut gerüstet sind.

Von Ihrer Ausbildung her sind Sie was?

Ich habe bei Steinecker die Lehre zum Einzelhandelskaufmann von 2002 bis 2005 absolviert, bin dann von 2006 bis 2011 in den Herren-Einkauf gekommen, war als junger Trainee in der Einkaufsabteilung tätig, bin dann drei Jahre in den Außendienst, hab mir ein bissl was angeschaut beim Modevertrieb einer Hosenfirma, bin dann wieder zu Steinecker zurückgekehrt als wir die Filiale in Krems übernommen haben mit 30 Mitarbeiter_innen und bin jetzt für diese Filiale und noch einige weitere als Bereichsleiter tätig.

Wie viele Beschäftige hat Steinecker, wie viele davon sind Lehrlinge?

Wir beschäftigen derzeit rund 250 Mitarbeiter_innen in allen Segmenten, und so ca. 20 bis 25 Lehrlinge je nach erfolgreichem Recruiting im Jahr. Wir haben mit Gertraud Hudl eine Zuständige für die globale Lehrlingsausbildung. In den einzelnen Filialen ist es mein Job, die richtigen Lehrlinge für unseren Beruf zu begeistern und die jungen Leute für die Zukunft auszubilden.

Das heißt rund zehn Prozent der Beschäftigten sind Lehrlinge? Warum legen Sie so viel Wert auf die Ausbildung?

Weil wir ein Fachhandelsbetrieb sind und im Fachhandel ist es maßgeblich, dass der Mensch noch im Mittelpunkt steht. Die Ware ist zwar das, warum die Kunden zu uns kommen, aber den Menschen braucht’s, damit der Kunde zufriedenstellend beraten wird, bestmögliches Service genießen kann. Um auch dem Online-Handel Paroli bieten zu können, denn Ware bekommt man sehr schnell und überall und zu jeder Tageszeit. Nur der Mensch, der das dann mit der richtigen Motivation rüberbringt, den gilt es für uns zu suchen und Kunden bei uns zu begeistern.