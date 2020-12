Kleine Hexe, Bambi und Städtchen Drumherum – Theater für Zuhause

Was „nur“ als Adventlesungen des Burgtheaters gedacht war, fand so viel Anklang, dass zu Jahresbeginn zwei dieser Aktionen – kostenlos - wiederholt werden. Von 1. Jänner 2021 aber 14 Uhr kann – 24 Stunden lang – „Die kleine Hexe“ sowie von 6. bis 7. Jänner – zur selben Zeit – „Der Räuber Hotzenplotz“ angehört und -geschaut werden – in der Reihe „Lesen und Lauschen“

Am frühen Nachmittag des Neujahrs- sowie des 3-Königstages starten die rund ¾-stündigen Lesungen von Burgschauspieler_innen, die gratis über den YouTube-Kanal des Burgtheaters oder direkt die Homepage dieses Theaterhauses in die eigene Wohnung geholt werden können.