Weihnachts- und andere Geschichten von Kindertheatern für daheim

MuTh: Neu erzählte Weihnachtsgeschichte

Das MuTh (Musiktheater) in Wien spielt – natürlich „nur“ als Video und online – die Weihnachtsgeschichte neu erzählt – ab 4 Jahren - jetzt schon bis 26. Dezember 2020. Ein Schauspieler macht sich mit seinen Fragen auf den Weg, um Weihnachten auf den Grund zu gehen. Begegnungen mit Maria, Josef und den Hirten öffnen ihm die Augen für das, was die Bibel-Erzählung rund um die Geburt Jesu eigentlich erzählen will – und für die persönliche Begegnung mit dem Kind in der Krippe.

Julian Loidl schlüpft als Erzähler in die unterschiedlichsten Rollen. An seiner Seite spielt ein Musiker-Duo auf, das jeden Musikstil einschließlich Rap gut beherrscht: Gitarre: Philipp Erasmus sowie am Cello Clemens Sainitzer. Und dann gibt es natürlich die liebevollen Animationsfiguren, die mit dem Schauspieler und den Musikern in Kontakt treten: Animationen: Ralf Ricker; Buch und Regie: Otto Jankovich.

Das Video kann – bis 26. Dezember – für bis zu 72 Stunden „ausgeliehen“ werden – für 2 €.

muth.at -> Neues Wiener Krippenspiel