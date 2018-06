Kleine Figurenwelt großer Fantasie

Was für ein Auftakt für das 30. „luaga & losna“ (für nicht des Vorarlbergisch mächtige: „Schauen und hören“). So hießt das internationale Theaterfestival für ein junges Publikum in Nenzing. Es feiert in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag und läuft noch bis 23. Juni 2018 – täglich zwei verschiedene Vorstellungen.

„Giraffe“ – eine ¾ Stunde und doch ein fast zeitloser Flug in ferne Welten, die so nah sind! Evgenia Tsichlia und Thanos Sioris mit ihrem Hop Signor Puppentheater ( Griechenland) nahmen das Publikum mit wenigen Figuren, exaktem Puppenspiel und richtigem Timing zwischen Spiel, Bewegung, Musik und nicht zuletzt Ruhe und Stille in eine oberflächlich einfache und doch so tiefgründige (Lebens-)Geschichte mit.

Am Anfang ein Preisschild von 10 Euro und daneben ein Spielzeugflugzeug, das später sogar noch zu blinken beginnt. „Will haben“ drückt die Figur eines Kindes aus – das Stück kommt ganz ohne gesprochen Worte aus. Nein, kein – oder zu wenig – Geld, scheinen die Eltern – das Puppenspiel-Duo zu sagen. Flugzeug weg, Preisschild weg, eine kleine Sparbüchse in Form einer Giraffe taucht auf. Der aufgeschobene Wunsch als Sparen – auf das Flugzeug? – verleitet das Kind zu Fantasieflügen: Aus Suppenschüssel und –Löffel wird Schild und Schwert oder ein Boot, mit dem er samt der kleinen Giraffe davonrudert. Die Giraffe hat er zuvor – über die Sparbüchsenfunktion hinaus so liebgewonnen, dass er sie mit dem Hammer nicht zertrümmern möchte, um an das Geld zu kommen.