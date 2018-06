Tag 2 des Festivals: In der Kampfarena der Liebe

Mörderischer Möchtegern-Jung-Ehemann

Der kleine Drache – zu deren Gattung gehören Lindwürmer – will nun eine Frau, frisst aber die Prinzessinnen, die sich bewerben auf. Es geht also nicht nur im Krieg, sondern auch bei Hof recht grausam zu.

Die Tochter des Schäfers jedoch, die nun an die Reihe kommt, schmiedet Pläne, legt sich einen Plan zurecht. Kämpfen und kitzeln scheidet sie aus. Geschichten erzählen mit jeweils einer Art Cliffhanger, so dass der Königssohn auf die Fortsetzung erpicht ist, kommt ihr in den Sinn – à la Scheherazade in „1000 und einer Nacht“, der orientalischen Märchensammlung von Indien bis Mesopotamien. Und da sie weiß, dass er neun Häute übereinander hat, zieht sie sich zehn Nachthemden für die Hochzeitsnacht an. Wenn sie eins auszieht, muss er eine Haut abstreifen, verlangt sie ihm ab. So öffnet er auch nach und nach seinen Panzer – am Ende einer brutalen Prozedur wird aus dem Lindwurm ein wunderschöner Prinz.

In den Krieg ziehen, Kinder kriegen usw. wiederholt sich – auch wieder mit etlichen Komplikationen. Lustvoll, immer wieder sprunghaft – wie Kinder oft spielen – agiert die extrem wandlungsfähige Schauspielerin mit dem schon genannten wandelbaren Kasten und einem guten Dutzend an kleinen Spielfiguren. Warum die Kriegsspielszenen derart lustvoll sein müssen, direkt aufs Publikum zielende einschlägige Hand- und Armbewegungen inklusive, erschließt sich nicht wirklich. Hervorragend jedoch die vielschichten Auf und Abs in den diversen Liebesbeziehungen.