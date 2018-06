Tag 4: Machtspiel zwischen Schöpferin und Geschöpf

Was ist echt, was wirklich, was künstlich erschaffen, was vielleicht „nur“ eingebildet? Und wie ist das, wenn sich eigene Geschöpfe nicht mehr einsperren lassen, sondern frei sein wollen? Diese und ähnliche Fragen werden in „ Skreek – A Comic Revolution“ in sehr witziger, innovativer Form performativ gespielt – mit Schauspiel, Comic-Zeichnungen und vor allem Videos. Und nach der Performance können Blicke hinter die Kulisse geworfen – und damit vielleicht „magische“ Welten von YouTuber_innen und anderen „Stars“ der Social-Media-Szene entzaubert werden.

Live-Video und Comic

Mit „Skreek“ bindet die Theatergruppe TWOF2 vorwiegend Live-Videos voll ins Bühnengeschehen ein und würzt das Geschehen obendrein mit Comic-haften Elementen. Die Grundgeschichte: Die Protagonistin The Creator ( Maria Spanring) betrifft einen Moderator_innenplatz neben der Publikumsgalerie. Der Bühnenraum einen Stock drunter bleibt geheimnisvoll verborgen. Vor den Zuschauer_innen-Reihen ein großer Screen.

The Creator ist Comic-Zeichnerin und stellt ihre Schöpfung vor: Jean-Luck, eine 3-D-Figur mit Helm auf dem Kopf, der ein wenig an Lego-Figuren erinnert. Dieser wird real live gespielt von Giovanni Jussi. Das Geschehen wird – großteils live - gefilmt und auf den Screen „geworfen“.

Einige, wenige Videosequenzen wurden vorproduziert und werden eingespielt. Jean-Luck lebt in einer im 2-D-Stil gezeichneten Wohnung samt Fitness-Keller. Alles in schwarz-weiß. Und er handelt nur nach ihren – laut geäußerten – Befehlen. Der Comic kriegt nicht nur dank des Live-Spielers Lebendigkeit, sondern auch eingespielter, passender Geräusche – beim Zähneputzen oder wann auch immer.