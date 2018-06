Tag 5: Dicke Haut schützt vor Verletzungen nicht

Kurzweilige 50 Minuten, also die Läng einer Schulstunde, spielten zum Abschluss des Jubiläumsfestivals Oriana Schrage, Romeo Meyer und der Live-Musiker Andi Peter „Dickhäuter“ (Theater Fallalpha). Das haben sie mit Regisseurin Brigitta Soraperra in Probenblöcken auf der Basis eines Textes von Tina Müller in freiem Improvisationsspiel entwickelt.

Timna und Nando spielen in der Schulgarderobe, verwandeln sich in viele ihrer Schulkolleg_innen – durch Aufsetzen immer anderer Hauben und veränderte Sprechweisen. Die Rede kommt darauf, dass anderntags Lou neu in die Klasse kommen soll. Der Name lässt offen, ob ein Mädchen oder ein Bub. Und das soll auch so sein.

Wie auch immer, der/dem Neuen eilt der Ruf voraus, groß, breit, grau zu sein, ein Nashorn. Groß. Breit. Eben anders. Alle möglichen Vorurteile, Ablehnungen usw. werden durchgespielt. Noch lange bevor Lou auftaucht. In den unterschiedlichsten Varianten werden die – stets mit einem Schuss Komödiantik und (Selbst-)Ironie in schnell wechselnde Szenen gesetzt.