Tag 3 des Festivals: Köpfchen, Barmherzigkeit und Glück

Faltbare Fantasie

Zu vielen Ohs und Ahs veranlasste das Duo vor allem die jungen Zuschauer_innen mit dem gekonnten Umbau der andernorts wieder aufgestellten Faltwände von einem Haus in eine Kutsche, den Himmel als Wohnort Gottes und Erzengel Gabriels. Letzterer wird von ersterem auf die Erde geschickt, um die Menschen zu prüfen – vor allem auf Barmherzigkeit.

Dass Jüdinnen und Juden einfach Menschen sind wie du und ich – das will das Theaterduo immer wieder an- und ausgesprochen vermitteln, vermeidet allerdings das eine oder andere holzschnittartige Klischee über diese leider nicht. So charmant es sein mag, bei Geschichten aus verschiedenen Kulturen sprachliche Elemente daraus einzubauen, so eigenartig wirkt es, wenn diese bestenfalls bemüht klingen – wie hier einige der eingestreuten jiddischen Begriffe. Bei „Grenzen-los - K/ein Flüchtlingsmärchen“ war’s ein fast zur Unkenntlichkeit entstelltes Wort aus Dari (eine der in Afghanistan weit verbreiteten Sprachen).