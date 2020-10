Kinderkulturwoche in Linz: Von Erde zu Erde – real und digital

Kunstwerkstatt zum Mitnehmen

Aber schon fast mitten in der Ausstellung gibt es eine Kreativstation – die Bezug nimmt auf den zweiten Begriff im Titel – auf Bananen. Gesprayte Bananen zier(t)en eine Zeit lang die Wände vieler Städte. Auch wenn vielleicht die eine oder andere nachgeahmt wurde, hat dieses Symbol einen Erfinder – und nicht wie viele vielleicht vermuten würden Andy Warhol, sondern den Künstler Thomas Baumgärtl. Seinen Bananen wurden fast so etwas wie ein Symbol (nicht nur) dieser Kunstgattung. Seine Graffitis haben andere Künstler_innen zu ganz anderen Werken inspiriert – bis hin zu Keramik – einige davon sind in einer Vitrine der Ausstellung. Genau gegenüber stehen Körbe mit echten Bananen, liegen Stifte und Zahnstocher bereit, um die natürliche Verpackung dieses Obstes als Fläche für eigene Kunstwerke to go zu nutzen.