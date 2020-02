Freigeist verbindet Musik und Schauspiel

Offenbar doch was Neues?!

Mit 24 hab ich dann begonnen Schauspiel zu studieren – in Innsbruck. Direkt danach wurde ich nach Eggenfeld in Niederbayern engagiert. Im Theater an der Rott wurde damals neue ein Kinder- und Jugendtheater-Ensemble aufgebaut.

Und wie kam die Verbindung nach Linz zustande?

Andreas Baumgartner, künstlerischer Leiter des Theaters des Kindes hat in Eggenfelden „Kasimir und Karoline“ ( Ödön von Horváth) für die Open-Air-Bühne inszeniert. Dort kamen wir in Kontakt. Direkt im Anschluss hat er mich gebeten, die Musik für „Pinocchio“ (2018) im Theater des Kindes zu schreiben und spielen.