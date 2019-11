Welten erschaffen und zerstören und wieder ...

Manchmal arbeitet er sanft, ritzt im Ton, drückt hier eine kleine Höhle, dann wieder greift er zum Messer, vollführt kräftige Schnitte, bohrt gewaltig in einem Tonberg oder vernichtet die zuvor erschaffenen Figuren, Bäume oder was auch immer mit zwei wuchtigen Handschlägen. Von der Erschaffung natürlicher Welten und Menschen über die Zubereitung von Gerichten, das Auftreten eines Dinosauriers bis zu einer Geschichte über drei Könige, von denen der eine aus Gier alles an sich reißt – und letztlich alles in den Abgrund reißt, reicht der Bogen der wunderbaren Bilder.