Kinderbuch mit vielen Bildern: Wie Mondküken auf die Erde reist

So wie viele Menschen auf der Erde abends und nachts in den Sternenhimmel oder ganz gezielt auf den Mond schauen und sich in unendliche Weiten der Fantasie träumen, so sehnsüchtig blickte die Hauptfigur dieses Kinderbuchs auf die Erde. Das Wesen „saß auf seinem Lieblingsstein am Meer der Ruhe und schaute mit wachen Augen auf den großen blauen Planeten...“.

„Mondküken und die magische Reise“ nennt Larissa Laudenberger ihr erstes Buch. Das ist auch die zentrale Figur des fast 100-seitigen mit vielen Bildern – von Dajana Itter – versehenen märchenartigen Buches. Mondküken schaut ungefähr so aus wie ein Hühner-Kind, nur nicht gelb. Und es sehnst sich, eines Tages auf diese Erde zu reisen.

Das ginge auch, so eine alte Artgenossin – Mondküken werden nie ausgewachsene Hühner, sondern bleiben Küken, nur größer. Alle paar Jahre kommt ein Komet vorbei, dessen Schweif erst Mond und Sekunden später die Erde streife – das ist der rasante Lift zum blauen Planeten. Den wird Mondküken nehmen.