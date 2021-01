Bilderbuch: Steh dazu, wie du bist!

Eigentlich liebte sie „muffige, alte Wollsocken… es gibt nichts was besser schmeckt!“ Die kleine Motte wollte aber noch viel lieber zu den wunderschönen, bunten Schmetterlingen dazugehören, die sich auf dem selben Ast niedergelassen hatten. So malte sie sich an, lernte die Flügel hoch zu stellen und Wildrosennektar zu saugen. Wovon ihr allerdings ziemlich übel wurde. Und als sie mit den Faltern zum Lavendel flog - ja, du wurde die kleine Motte so richtig krank…

Eva Dax (Text) und Sabine Dully (Zeichnungen) erzählen mit dem Bilderbuch „Die kleine Motte, die davon träumte, anders zu sein“ eine sehr stimmige Geschichte darüber, wie sich so manche verbiegen und verstellen, um zu einer Gruppe dazu zu gehören. Nachdem sie wieder gesund geworden ist, trifft die Motte auf eine Fledermaus, die ein Vogel sein will.

Beide erkennen noch eine Gemeinsamkeit, sie bevorzugen, lieben, nein brauchen die Nacht und beginnen, dazu zu stehen, nein fliegen, wer und wie sie wirklich sind …

