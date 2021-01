Bilderbuch: Wenn dich alle anderen Kinder „übersehen“

„Der unsichtbare Junge“ - so der Titel des Bilderbuchs von Trudy Ludwig - heißt eigentlich Ben. Aber das checkt wahrscheinlich niemand in der Klasse. Auch die Lehrerin nicht. Alle „übersehen“ ihn. Beim Mittagessen in der Schule unterhalten sie sich fröhlich und lautstark über die Party bei der alle eingeladen waren … alle?

Ben war nicht dabei. Wenn sie in zwei Teams die Mitspieler*innen fürs Völkerball auswählen ist Ben – nein, nicht einmal der letzte, der in eines der Teams kommt. Beide „brauchen“ ihn nicht.

Er zieht sich zurück und versinkt in seiner eigenen Fantasiewelt, die er sich ausdenkt – und wunderbar zeichnet. Nur er selbst bleibt im Buch – im Gegensatz zu allen anderen Kindern, die bunt gezeichnet sind – grau, auch optisch unscheinbar.