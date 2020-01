Außenseiter-Duo spielt mit Vorurteilen und Klischees

Im Hintergrund läuft – schon vor Beginn des Stücks – ein Video von den Hochzeitsfeierlichkeiten von Meghan Markle und Harry. Das war schon lange geplant, hat nichts mit der aktuell praktisch alle Medien überschwemmenden Berichterstattung über das Ende des Duos als „königliche Hoheiten“ zu tun. Letzteres schlägt sich nur am Ende des Stücks nieder – indem zwei Sätze gestrichen wurden und eine skeptische Bemerkung gegenüber Frau Markle den Schlusspunkt setzt.

Das Stück heißt „ Lebensmenschen“, läuft nun im kleinen Weiner Theater Drachengasse und ist die Realisierung des siegreichen Nachwuchsprojekts aus dem Vorjahr (dazu mehr weiter unten). Grundgeschichte: Eine schwarze Österreicherin (gespielt von Kira Lorenza Althaler) und ein schwuler Kroate ( Markus Bernhard Börger) leben in Berlin – gemeinsam in einer Wohnung und haben – bekifft – beschlossen, dass sie von ihm ein Kind will. Aber alles andere denn als Vater-Mutter-Kind zusammenleben wollen.