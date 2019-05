Wenn Burgen die Insaßen selber einsperren

„Wovor fürchte ich mich mehr: Freiheit oder Sicherheit?“ Das ist nicht die Losung auf einem Demonstrations-Transparent. Die Frage findet sich verpackt in einem Glückskeks. Keines, das es handelsüblich zu kaufen gibt. Das Glückskeks schon. Aber nicht den zitierten Spruch auf schmalem Papierstreifen. Ein paar Dutzend solcher bekannter Glückskekse hat eine der vier Finalgruppen des diesjährigen Nachwuchsbewerbs im Theater Drachengasse vorsichtigst mit Fragen statt der üblichen horsokopartigen Allerweltsweisheiten befüllt und die Verpackung neu zugeklebt.

Zuvor hatten sie Hunderte der harten Weizengebäcke in ihren Verpackungsfolien aus Rucksäcken auf der Bühne aus ihren Rucksäcken geleert. Den Rucksäcken gaben sie die Bezeichnung INCH, als Abkürzung für I’m Never Coming Home. Das Niemals-Nach-Hause-Kommen des Quartetts Annina Hunziker, Moritz Ilmer, Rachel Müller und Wiebke M. Yervis steht in ihrer 20-minütigen Szenen-Skizze eher für ein nie irgendwo zu Hause (gewesen) sein. Seit zwei Jahren treffen sie einander wöchentlich um zu besprechen und übern, was sie in ihre „Überlebensrucksäcke“ einpacken sollen/können/müssen - eine „Selbsthilfegruppe für die Apokalypse“, wie sie’s einmal auf den Punkt bringen. Ihr Zuhause sind diese Rucksäcke.