Kleiner Außenseiter träumt vom großen Auftritt

Inspirationsquellen

Im Begleitmaterial zum Stück (auf der Dschungel-Homepage beim Punkt PädagogInnen zu finden) nennen die Künstler_innen zwei Inspirationsquellen für dieses Stück: Alexander Calder, den Erfinder des Mobiles, bei dem es um Schweben in der Balance geht sowie Henry Millers Kurzgeschichte „Das Lächeln am Fuß der Leiter“ – übrigens idealerweise illustriert von Joan Miró. In dieser will der Clown mit dem für diese Künstler häufigen Namen August, das Publikum nicht (nur) zum Lachen bringen, sondern ihnen glückliche Momente bescheren, wird aber zumeist ausgelacht. Seine Leiter lehnt er an den Mond.

DAS Schlussbild

Das letztgenannte Motiv wird zum Schlussbild dieses Stücks, in dem der kleine Clown Sprosse für Sprosse in Richtung Mond klettert – da kann auch der selbstherrliche Zirkusdirektor das Kind in seiner Entwicklung nicht aufhalten ...