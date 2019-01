Zwei Außenseiter werden innige Freunde

Vertrauensbruch

Da kommt Mia drauf, dass der Vater aber aller Vertrauen – auch das seiner Ehefrau – missbraucht hat. Er züchtet die Löwen nicht für Zoos usw., sondern für Gatterjagden. Dieses Schicksal will sie Charlie ersparen, befreit ihn heimlich nachts aus dem Gehege und macht sich mit ihm auf zum Fluss Timbavati (bekannt als Naturreservat). Dort beginnt das Land der Shangaan. Dabei handelt es sich in echt um ein Bantu-Volk im südlichen Afrika, die vor allem im südlichen Mosambik, aber auch in der Provinz Limpopo in Südafrika leben.

Schon in einem vor rund zehn Jahren erschienen Film „Der weiße Löwe“ (Regisseur: Michael Swan) wurde die Legende von so einem besonderen Raubtier erzählt, dass dieses Volk angeblich für einen Boten seiner Götter hält – und bei seinem Auftauchen sozusagen die Welt rettet. Und so will Mia mit dem mittlerweile dreijährigen und damit doch recht mächtigen Charlie sich genau dorthin. Dramatisch wird es, weil Dirk, jener Mann dem Mias Vater schon diesen Löwen für die Trophäenjagd versprochen hat, sich „sein“ Prachtstück vorher holen will. Polizei, Hubschrauber mit Scharfschützen usw.