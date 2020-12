Im Bilderbuch "Eine Wiese für alle" entscheidest du mit, ob du hilfst

„Hier oben ist schon alles voll mit Schafen…“ erwidert ihr. Das gestrandete Schaf versinkt im Meer – ihr schließt die Augen …

Es folgt auch eine ganz leere, dunkle Doppelseite – Augen verschlossen, nichts zu sehen.

Ein Bilderbuch mit keinem Happy, sondern einem ganz und gar traurigen Ende, das vielleicht an so manche wahre Begebenheit in der Welt der Menschen erinnert? Stichwort Lesbos, die griechische Insel auf der Tausende Familien in windigen, nassen Zelten leben, Kinder von Ratten gebissen werden, wie du vielleicht schon in Nachrichten gesehen und gehört oder gelesen hast?

Nein, hier in diesem Bilderbuch nicht, bitte blättere weiter… Na, alles sei hier nicht verraten.

Ach ja, ganz am Ende, nach der Geschichte – und das sei hier schon ausgeplaudert – schreibt der Verlag, dass der gesamte Gewinn aus dem Verkauf dieses Buches an Menschen geht, die sich um geflüchtete Menschen kümmern.

