KiJuBu: Statt live in St. Pölten nun weltweit online

Wegen Lockdown 2 muss das 17. Kinder- und JugendBuch-Festival in Niederösterreichs Landeshauptstadt St.. Pölten, das schon vom Frühjahr (Lockdown 1) in den Herbst verschoben wurde, ausweichen. Es wird aber nicht noch einmal zeitlich verschoben, sondern räumlich - ins Internet. Die umsichtigen Organisator_innen haben schon vor einigen Tagen als Plan B einige Autor_innen gebeten, für mögliche Online-Ausstrahlungen Lesungen bzw. Vorstellungen von Büchern vor der Kamera vorzunehmen.

Diese Online-Veranstaltungen können von Schulklassen und Familien gebucht werden (2,50 € pro Gast). Link siehe unten.

„Mit Karin Ammerer, Georg Bydlinski, Hannes Hörndler, Melanie Laibl, Elfriede Wimmer und meiner Wenigkeit bieten wir sechs KiJuBu-Klassiker als Video-Podcast an“, verkündet Kinderbuchautor und KiJuBu-Intendant Christoph Mauz. „Ein Live-Erlebnis können auch diese professionell gestalteten Videos nicht ersetzen. Sie sind aber ein Angebot für all jene, die trotz des Kultur-Shutdowns auf Literatur in Zeiten von Corona nicht verzichten wollen. Sie müssen das auch nicht“, so Christoph Mauz.

Ein bisschen mehr zu ihen Büchern, die diese sechs Autor_innen vorstellen werden in der folgenden Bilder-Galerie: