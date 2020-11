Kekse-Blues und Weihnachtswundertraum

Rechtzeitig zum ersten Advent-Sonntag hat Marko Simsa, der seit Jahrzehnten Musik für und immer wieder auch mit Kinder/n macht, Ausschnitte aus Liedern seines neuen Buches zu einem rund 6 ½-minütigen YoutTube-Video zusammengestellt. Wenngleich er damit sein neuestes Buch + CD „Das große Weihnachtskonzert für die ganze Familie“ (Illustrationen: Gisela Dürr, Jumbo-Verlag) bewirbt, kannst du mit dem Gratis-Video in vorweihnachtliche Stimmung in dieser so komischen Zeit eintauchen. Neben Ausschnitten aus Klassikern wie „Kling, Glöckchen“ gibt’s auch flotteres, etwa den „Weihnachtskekse-Blues“ und sein neuestes Lied „Weihnachtswundertraum“.

Follow@kikuheinz