Tägliche Geschenke: Lieder, Filme und Geschichten

Tauch ein in die Tierwelt an der Donau

Die Nerzdame Niculina, dem BelugaStör Beluga, der Haselmaus Hilda, den Höckerschwänen Pavol und Paul (aus Bratislava und Wien) oder dem Donaukammmolch Dino und noch drei andere Tieren unter und über Wasser nehmen dich mit auf Reisen entlang der Donau. Erzählen dir in kurzen Geschichten – zwischen 3 ½ und rund 9 Minuten – über verschiedene Abschnitte dieses zweitlängsten Flusses in Europa, der durch zehn Länder fließt.

Mit den jeweiligen Tieren kannst du auch eintauchen in die natürlichen Geräuschkulissen – vom Rauschen des Wassers bis zum Zwitschern bzw. anderen Stimmen verschiedener Vögel in der jeweiligen Gegend in die dich diese Hörgeschichten der Schallaburg führen.

https://www.schallaburg.at/de/tiergeschichten