Ostern 2020 – nicht nur die Ferien fallen nicht ins Wasser, sondern nur in die eigenen Wohnungen. Auch Besuche bei Großeltern finden heuer nicht statt. Das hat Marko Simsa, der seit Jahrzehnten Musik für – und liebend gern, aber auch gerade jetzt nicht mit – Kinder(n) macht, auf die Idee eines musikalischen Grußes gebracht.

Du singst es oder spielst es auf einem Instrument, Eltern filmen dich dabei und ihr schickt das Video an Oma und Opa.

Marko Simsa hat ein Lied getextet und gemeinsam mit Sebastian Simsa die Musik komponiert. Dann haben sie ( Marko „nur“ Gesang, Sebastian am Schlagzeug) mit zwei Band-Kolleg_innen - Judith Ferstl am Kontrabass und Philipp Erasmus auf der Gitarre – das Lied aufgenommen. Der Text läuft wie Untertitel im Video. Es gibt aber auch eine Karaoke-Version nur mit Musik und Text (beides auch als reine Audio-Dateien als mp3Und eine Datei zum Runterladen (PDF), in der Text und Noten stehen.

Omi und Opa ihr müsst wissen

Wie sehr wir euch beide schon vermissen

….

Die Omi und der Opa sind so nett

Drum besuchen wir sie einfach übers Internet

