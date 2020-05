Ein musicalisches Stück Ver-rücktheit von zu Haus aus sehen

Marko Simsa: #WirBleibenZuhause, Folge 9

Marko Simsa erkundet mit dem „bunten Kamel“ das Leben im Orient und lädt dich auf die musikalische Reise mit ein – noch „nur“ online – in einen großen Basar oder tolle Familien-Picknicks mit Musik und Tanz. Die vielen gastfreundlichen Menschen auf dieser Reise schenken dem Kamel kleine Erinnerungsstücke, sodass es am Ende nicht nur bunt verkleidet, sondern vor allem auch reich an Eindrücken zurückkehrt.

Mehr darüber in der KiKu-Story darüber hier unten: