Junges Multitalent: Wilde Malerei, Keyboard, Fußball, Sky-Diven und mehr

Vielsprachig

An sich geht er gerne in die Schule, relativiert er den eben gesagten Satz, „ich lerne schon gerne in der Schule, aber das lange Sitzen und aufschreiben behagt mir nicht so sehr“. An Lieblingsfächern nennt er Mathe und Spanisch. Apropos Sprachen: Niki ist mehrsprachig aufgewachsen – neben Deutsch noch Ukrainisch und Russisch, das Mutter Irina in die Familie mitgebracht hat. Und dazu eben das erwähnte Spanisch und natürlich auch Englisch, beides in der Schule gelernt.

Wichtig ist für Niki wenn er malt, Musik – nicht nur im Hintergrund – zu hören, „am liebsten AC/DC oder Deep Purple“. Zwei Mal sind Bilder, die er gemalt hat, schon ausgestellt worden, beim ersten Mal konnte er nicht dabei sein, beim zweiten Mal, in einer Galerie in der Riemergasse (Wien-Innere Stadt) schon, aber die Teilnahme von Gästen war halt wegen Corona begrenzt.