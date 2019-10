Von Krkis bis Fridolin – Bilderbuchabenteuer im Meer

„Fridolin der Krake“ ...

... heißt das Bilderbuch, in dem der Krake auch noch eine Schwester namens Frieda hat, auf Rosalinde, die Schildkröte ebenso trifft wie auf die Seegurke Grete, die besonders lustig in die Buchseite lacht. Sein bester Freund wird der Wal, der den Vornamen des Autors trägt. Fridolin und Lucas mögen es auch, wenn der Krake ins Maul des Wals schwimmt – und von dem dann durch das Blasloch in die Luft geschleudert wird. Was allerdings einmal auch zu einem kleinen, großen Abenteuer wird… Aber das sei hier nicht verraten.

Zu Beginn und am Ende des Buches kommen so ziemlich alle tierischen Figuren der Geschichte wie in einer Art Wimmelbild vor. Und obwohl der Autor selber in Blockbuchstaben liebend gern schreibt, wurde in die Produktion des Buches noch ein anderer Nutzer des Kreativhauses eingebunden. Lukas Krutzler steuert die große Beschriftung der Bilder seines Kollegen Lucas bei, weil er besonders konzentriert und genau auch direkt in Bilder schreiben kann.