Auch ALLE muss rein!

Internationaler Tag der Menschen mit Behinderung

Seit 1993 dient dieser von der UNO ausgerufene Tag zur Sensibilisierung für die Anliegen von Menschen mit Behinderung weltweit. Im Forum Selbstvertretung setzen sich seit der Gründung im Jahr 2011 Selbstvertreterinnen und Selbstvertreter der Organisationen Caritas, Diakonie, Jugend am Werk, Lebenshilfe sowie von Vienna People First – gemeinsam ans Werk, aktiv für die Anliegen von Menschen mit Lernschwierigkeiten und Behinderung ein. Koordiniert und unterstützt wird das Forum Selbstvertretung von der ÖAR, der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation, als Dachorganisation der Behindertenverbände über 75 Mitgliedsorganisationen mit insgesamt über 400.000 Mitgliedern in Österreich.

Viele Flüchtlinge mit Behinderungen werden entweder gar nicht oder nicht als Menschen mit Behinderungen registriert. Sie scheinen daher in Statistiken nicht auf und bleiben von Hilfe abgeschnitten. Laut Weltgesundheitsorganisation leben derzeit 15 Prozent der Weltbevölkerung mit einer Form von Behinderung. Umgelegt auf die Zahl der Flüchtlinge ist davon auszugehen, dass mehrere Millionen Menschen mit Behinderungen weltweit auf der Flucht sind.

SelbstvertreterInnenInnen fordern „Leichte Sprache“

Für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung ist es wichtig, Zugang zu Informationen in leicht verständlicher Sprache zu haben. „Texte in leicht verständlicher Sprache gibt es noch immer viel zu wenige, nicht einmal das Regierungsprogramm. Wie sollen wir uns denn informieren? Ob beim Arzt, wenn ich wählen gehe, oder etwas im Internet suche, ich bin auf Texte in Leichter Sprache angewiesen“, so Andreas Zehetner, Selbstvertreter der Lebenshilfe Niederösterreich. Piktogramme und einfache Sätze sind auch für Menschen mit wenigen Deutschkenntnissen leicht verständlich und können bei der Integration von Flüchtlingen helfen.

Weitere Forderungen betreffen bundeseinheitliche Mindeststandards, Informationen in Leichter Sprache, den personenzentrierten Ausbau von Unterstützungsangeboten sowie Rechtsanspruch auf persönliche Assistenz und Lohn statt Taschengeld für die Beschäftigung in Werkstätten.