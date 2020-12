Jugendliche geben freiwillig kostenlos digitale Nachhilfe

In der letzten Reihe des leeren Klassenzimmers – wie alle für Oberstufen seit Anfang November - in der privaten Handelsakademie Franklinstraße haben sich Julia und Lisa aus der 3 cK mit einem Laptop platziert. Neben dem digitalen Arbeitsgerät haben sie Ausdrucke mathematischer Aufgaben rund um den pythagoräischen Lehrsatz gelegt. Wenig später stoßen zwei weitere Schülerinnen der Vienna Business School (VBS) Floridsdorf zu diesem nachmittäglichen Termin dazu: Jehane und Zeynep, beide schon im Maturajahr. Jede von ihnen baut ihren Laptop in der ersten Reihe auf. Dazwischen liegen die gleichen Mathe-Zettel.

Die vier Schülerinnen werden wenig später in die Rolle von Lehrenden einsteigen, genauer gesagt Nachhilfelehrerinnen für Mittelschüler_innen aus Pottenbrunn. Seit einigen Wochen geben Jugendliche der Wiener Handelsakademie digitale Nachhilfe für Schülerinnen und Schüler aus diesem Stadtteil der niederösterreichischen Landeshauptstadt St. Pölten. „Meistens wollen oder brauchen sie Mathe, manchmal haben wir aber auch schon Englisch-Nachhilfe gegeben“, so Lisa und Julia zum Kinder-KURIER, der eine solche nachmittägliche Einheit begleiten darf.