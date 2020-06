Vier verschiedene Abstandsregeln für Ferienlager

Absagewelle droht

Sollten die restriktiven Vorgaben bleiben, droht die Absage hunderter Sommerlager und Feriencamps in Österreich, befürchtet die BJV. „Ein geringeres Angebot an Sommeraktivitäten geht letztlich zu Lasten der Kinder und Jugendlichen im Land, die ohnehin in den letzten Monaten eine sehr schwierige Zeit hatten“, bedauert Steger.

Ungewissheiten

Nicht nur Jugendorganisationen, sondern auch viele Eltern sind jetzt in Bedrängnis, weil sie nach wie vor nicht wissen, wie sie die Kinderbetreuung in der Ferienzeit bewerkstelligen sollen. „Dass knapp vier Wochen vor Ferienbeginn immer noch Unsicherheiten für die Kinderbetreuung herrschen, zeigt die geringe Wertschätzung der Regierung für Kinder und Familien und ist einfach inakzeptabel“, so die Sprecherin der Bundesjugendvertretung abschließend.

