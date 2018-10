Am Ende: Rohfassung einer 8-seitigen Zeitung

Also, zurück zum Medien-Workshop der Bertha-von-Suttner-Gymnasiast_innen: Mit den Informationen aus Recherchen, Umfragen unter Passant_innen und den Gesprächen mit dem KiKu erarbeiteten die Jugendlichen in vier Arbeitsgruppen in dem Fall Zeitungsartikel. (In jedem Workshop in der Demokratiewerkstatt werden Medien produziert – Zeitung, Radiosendung oder Videobeitrag.) Die Headline (Schlagzeile), die die Jungredakteur_innen der achtseitigen Zeitung gegeben haben, haben wir uns hier ausgeborgt und auch zur Überschrift dieses Beitrags gemacht: „Im Informationsfluss navigieren können“. Nicht alles sofort glauben, hinterfragen, am besten nicht nur ein Medium konsumieren, auch nachdenken, ob etwas überhaupt möglich sein kann, Skepsis bei zu vielen Verbrechensmeldungen, besteht doch die Welt und das Land nicht nur aus und nicht einmal aus so viel Kriminalität wie berichtet wird...

Am Ende des Workshops ist das Medienprodukt immer in einer Rohfassung fertig, um es allen vorstellen zu können. Selbstverständlich können da noch die einen oder anderen Fehler übersehen der eine Handzeichnung zu blass gescannt worden sein. Darum dauert es noch ein bisschen, bis die korrigierte Fassung online gestellt wird – Link unten:

www.demokratiewebstatt.at

