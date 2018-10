„Faire Produkte und Palmöl interessieren mich“

Camillo Manurung (13)

Konsumieren Sie selber Medien und welche?

Ich schau halt ab und zu fern oder manches Mal schau ich auch in die Zeitung meiner Eltern, vor allem aber in soziale Medien wie Insta oder WhatsApp.

Durchforsten Sie Medien gezielt nach Informationen oder lassen Sie Informationen auf Sie einprasseln?

Ich lass eher die Informationen auf mich einprasseln. Ich recherchiere jetzt nicht gezielt danach, was so in der Welt passiert, aber ich erfahr’s halt trotzdem eben in den sozialen Netzwerken.

Glauben Sie dann alles, was so auf Sie einprasselt?

Wenn ich zum Beispiel ein interessantes Thema erfahre, dann schau ich noch einmal auf einer anderen Website, was dort darüber steht, damit ich genauer Bescheid weiß über etwas, das mich interessiert.

Welches sind Themen, die Sie interessieren?

Ab und zu Politik oder auch Formel 1 und Sport ein bisschen und auch Klatsch.

Bei Politik ist es eher Welt- oder regionale Politik oder sind es bestimmte Themen?

Weltpolitik, momentan was in den USA passiert mit Donald Trump.

Und beim Sport?

Formel 1 und Skifahren.

Dann haben Sie auch noch Klatsch erwähnt, jedweder?

Wenn Promis einen Blödsinn machen.

Medien und Demokratie war hier ein Thema, sehen Sie da einen Zusammenhang?

Ich finde zu einer Demokratie gehört Pressefreiheit.

Warum?

Weil man da eben die eigene Meinung sagen kann, das gehört eben zum Prinzip der Demokratie dazu.