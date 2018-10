„Stell dir vor, es ist Frieden, und jeder geht hin!“

Am Tag vor dem Nationalfeiertag auf dem Wiener Heldenplatz: In der Demokratiewerkstatt des Parlaments (in einem der beiden Container, die als Ausweichquartier während der Bauarbeiten am Parlamentsgebäude dienen) arbeiten zwei Klassen des Schulschiffs (AHS), die einen zu Partizipation als Mitbeteiligung, die anderen zu Medien.

Bei letzterer, einer 4. Klasse, war ich eingeladen als Journalist diesmal Fragen zu beantworten. Gegen Ende des halbtägigen Workshops drehten wir die Rollen um, und Schüler_innen, aber auch ein Lehrer beantworteten Fragen des KinderKURIER – und in dem Fall auch von SchauTV. (Auf www.kiku.at wird der Beitrag am Wochenende online gehen, im KURIER-Fernsehsender in der ersten Novemberwoche on air sein.)

Aber zurück zu den Runden mit vier Arbeitsgruppen der Jugendlichen, die nun die Seite der Reporter_innen eingenommen haben. Plötzlich ein arger Riesenknall. Zusammenzucken, erschrecken. Ursache: „Kriegsspiele“ des österreichischen Bundesheeres. Traditionell gehört der Heldenplatz am Nationalfeiertag den Panzern, Hubschraubern und anderem militärischem Gerät. „Leistungsschau“ wird das seit Langem genannt – samt Sxplosionsgeräuschen.

Ist es schon recht eigenartig, wenn zehntausende Familien am Nationalfeiertag hierher pilgern, um ihre Kinder auf Panzer & Co. klettern zu lassen und dabei zu fotografieren, so noch bizarrer, dass am Tag davor Lehrerinnen und Lehrer ihre Schulklassen herbringen. Manche sogar schon zuvor in Tarnfarben geschminkt.

Übrigens: Das Schulschiff bei der Wiener Donauinsel trägt den Namen Bertha von Suttner. Die Friedensforscherin und Schriftstellerin wurde vor 113 Jahren mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet! Und während die beiden Klassen zu Mitbeteiligung bzw. zum Zusammenhang von Medienfreiheit und Demokratie arbeiteten, werden Kinder und Jugendliche – von der Volksschule bis zur Oberstufe – zur „lustigen“ Kriegsmaterialienschau geführt.

Das Bundesheer bezahlte übrigens auch die Kooperation mit einer heimischen Kinderzeitung, in der Werbung für Soldat_innen und todbringende Waffen gemacht wird.