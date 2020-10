Höchst amüsante Theaterstunde über einen Elternabend

Wenn das Ehepaar (Inès Miro und Daniel-Frantisek Kamen) am Rand des weißen Steges der den Theaterraum zwischen dem Publikum in zwei Hälften trennt, senkrecht im Bett „liegen“ und um die Decke kämpfen, provoziert das die ersten Lacher in „Verboten wäre – ein Elternabend“ von Lilly Axster (Regie: Felicitas Braun).

Körperlich so gar nicht miteinander vertraut, unterhalten sie sich über das Projekt der 4. Volksschulklasse ihres Sohnes, bei dem sie ihn zum Glück nicht mitmachen haben lassen. So was von pfui gack – so sagen sie’s natürlich nicht, sei es, wenn Kinder mit Pädagog_innen über Sexualität reden. Also muss eigentlich ein Protest her. Ein Abend nur für „besorgte“ Eltern – ohne Lehrerin.