Samen- trifft Eizelle und anderes rund um S.E.X.

Zwei kleine Lichtquellen und leise Stimmen steuern auf den in der Mitte der Bühne stehenden Zeichentisch zu. Auf ihrem Weg beginnen sie – mit davor gespanntem durchscheinendem Papier zu einem kleinen Schattentheater zu werden. Eine Samen-, auf der einen sowie eine Ei-Zelle auf der anderen Seite. Sie treffen aufeinander, erst distanziert per Sie, bis sie sich im Du vereinigen und später Zellteilungen einsetzen. Da sind sie schon über dem Zeichentisch. Mit wenigen Handgriffen formen die Puppen- und Schauspieler_innen Peri und Josh ( Priska Praxmarer und Julius Griesenberg) aus großen auf dem Zeichentisch liegenden Seidenpapier-Bögen ein Baby. Das sollte auf eine Doppelseite des Bilderbuches, an dem die beiden arbeiten.