Gemeinsam tanzen – selbst wenn nur online – gegen Corona-Koller

Und in der Isolation?

KiKu: Das klingt/liest sich alles ziemlich widersprüchlich zur aktuellen „eingesperrten“, isolierten Situation. Apropos, wie ist die Situation in Buenos Aires bzw. in Argentinien aktuell?

Kattenfeld: Hier ist alles noch strikt zu, wir dürfen nur zum Einkaufen raus. Jetzt gibt’s sogar eine neue Beschränkung: Nur mehr sogenannte Frontline-Worker, also die allerwichtigsten Berufe, dürfen ihre Öffi-Plastikkarte benutzen. In den Provinzen gibt es schon ein paar Lockerungen, ein Freund in Rosario war neulich in einem Café. Es wird alles immer stückerlweise für weitere zwei Wochen verlängert, derzeit bis 24. Mai.

Jetzt in der Quarantäne sind wir bewegungsloser als vorher, aber das tut uns nicht gut, weil wir so viel in uns tragen, das wir durchs Bewegen leichter verdauen könnten: Nachrichten, Angst, Stress, Einsamkeit, Traurigkeit - das setzt sich gerne fest, vor allem durch rotierende negative Gedanken. Wenn wir uns aber bewegen und tanzen kommen wir vom Kopf in den Körper. Ich brauche das selbst jeden Tag und deshalb teile ich es mit der Welt, weil ich will, dass das, was mir guttut, auch den anderen guttun kann! Auch die Online-Community tut uns gut.