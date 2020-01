Vier Ganze ergeben als Teile ein größeres Ganzes

Ein Klavier, vier schwarze Sessel, drei aufrecht stehende kleine schwarze Särge, ein Tischchen mit vier Gläsern, einer Flasche und einem Glas. Kahl und pur die Bühne im MuTh (Musiktheater), dem Konzertsaal der Wiener Sängerknaben am Rande des Augartens in der Leopoldstadt. Vier – unterschiedlich, aber jedenfalls schwarz, gekleidete – junge Frauen. Sie spielen ein und dieselbe Person. „Fräulein Else“. Nach einer (Monolog-)Novelle – vor nicht ganz 100 Jahren erschienen - von Arthur Schnitzler arbeitet eine sehr junge Theatergruppe an einer Bühnenfassung. Die ist Mitte Jänner im MuTh-Saal zu erleben – siehe unten.

Die Story

Kürzest zusammengefasst die Story: Else, Tochter eines angesehenen Anwalts in Wien, ist auf Urlaub. Die Mutter schreibt einen Expressbrief. Der Vater muss drei Tage später dringendst 30.000 Gulden zahlen. Andernfalls drohe Gefängnis. Else habe doch in einem Brief an die Mutter den Herrn Dorsday erwähnt. Den möge sie um das Geld anpumpen. Abgesehen von der Peinlichkeit malt sich Else noch aus, dass dieser Mann Bedingungen stellen wolle: Sie nackt zu sehen. Lieber sterben, als diese Schmach zu erleiden. „Sie hat sich selber umgebracht, werden sie sagen. Ihr habt mich umgebracht, Ihr Alle, Ihr Alle!“ (Aus dem Originaltext, an den sich die Inszenierung weitgehend hält.)

Obwohl fast 100 Jahre (alt), weckt die Geschichte schlicht und ergreifend Erinnerungen an die „Me too“-Diskussionen und –Bewegung, die sich gegen sexuelle Gewalt an Frauen richtet.