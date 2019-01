Hochprofessionelles, exquisites Kochen für gute Zwecke

Wein-Charity für Paralympics

Zwei Sportler und Vertreter_innen dieser Organisation waren auch Gäste des festlichen Abends in der Schule. Der eine ist der 21-jährige Nico Langmann. Er vertrat Österreich als Rollstuhl-Tennisspieler bei den Paralympics in Rio ( Brasilien) und ist auf gutem Weg, auch bei den nächsten Sommerspielen in Tokyo die gelbe Filzkugel über den Centercourt zu spielen. Der zweite Sportler dieses Abends war der mehrfache Medaillengewinner (zwei Mal Gold) bei insgesamt sechs Paralympics in verschiedenen Rad-Disziplinen (Bahn- und Straßenrennen sowie Zeitfahren) Wolfgang Eibeck. Sie und u. a. die Generalsekretärin des österreichischen sowie und Vorstandsmitglied des Europäischen Paralympischen Committees, Petra Huber, konnten nicht nur das eingangs beschriebenen Menu der Jugendlichen genießen, sondern auch einiges Geld für den auf Spenden angewiesenen Sportbereich in Empfang nehmen.

Versteigert wurde eine Magnumflasche (1,5 Liter) des Schulweins. Das ist ein gemischter Satz aus der Riede Bergheidengasse. Verschiedene Rebsorten des schuleigenen Weingartens werden zu diesem alkoholischen Traubensaft gemischt. Die spannende Auktion erbrachte 240 €.

Kaum hatte Rainer Konrad die Flasche in Händen, meldete sich der in der Auktion knapp unterlegene Bieter Michale Kniha und kündigte an, die Einnahmen des von ihm mitorganisierten 17. Berglaufs auf die Kammersteinhütte ebenfalls den Paralympics zur Verfügung zu stellen. Im Schnitt kamen in den vergangenen Jahren dabei 600 bis 700 € zusammen. Und das war noch nicht alles, der Mastermind von „ Theaterhotel“, der sicher größten Schul-Charity-Veranstaltung Österreichs (in den vergangenen Jahren jeweils gut 30.000 €), Helmut Kuchernig-Hoffmann, beschloss spontan, aus den künftigen Einnahmen 500 € für die Sportler_innen mit Behinderungen zu spenden.