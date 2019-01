„Mein Herz schlägt schon lange für den Service!“

Wann beginnt die Arbeit der Vorbereitung?

Sobald das eine Theaterhotel beendet ist, treten die Mitglieder des nächsten Leitungsteams in die Fußstapfen der Vorgänger_innen. Heuer hat das nächste Leitungsteam sogar schon vor drei, vier Monaten begonnen, Menüs zu entwerfen. Bei uns war das zwei Monate nach dem vorjährigen Theaterhotel als wir mit dem Probekochen begonnen haben.

Was geschieht mit dem Geld, das sie mit diesen Veranstaltungen einnehmen?

Der Großteil kommt der Organisation VRO – Village Reconstruction Organisation – zugute. Bisher konnten 88 Dörfer aufgebaut werden. Das freut die Menschen, weil sie endlich wirklich Dächer über ihren Köpfen haben. Ein anderer Teil geht an den Entwicklungshilfeclub und noch einer an Superar – das sind ganz junge Künstlerinnen und Künstler, Kinder und Jugendliche, denen wir Musikinstrumente kaufen, damit sie musizieren können.