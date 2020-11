Gratis-Brettspiel: „Virusalarm in Bleibhausen“

Bleibhausen, sicher nicht zufällig so genannt, ist ein kleiner Ort. Heimat eines kleinen Simulations-Brettspiels, in dem es um „Virusalarm“ geht. Spielfeld ist ein A3-Blatt. Platz haben – aufgedruckt - eine Schule, eine Sporthalle, ein großes Kongreßhaus, ein Restaurant – und als größtes Gebäude die Klinik Bleibhausen. Die Spielfiguren – 100 Einwohnerinnen und Einwohner – sind runde Kreise auf einem Bogen, vorgestanzt. Das heißt eigentlich auf zwei Bögen. Die 100 Leute gibt’s sozusagen doppelt – einmal weiß als gesund und ein zweites Mal orange mit dem neuen NOSO-Virus (NOch SO ein Virus) angesteckt.

Zu Beginn tauchen zwei NOSO-Infizierte nach einem Skiurlaub in Bleibhausen auf und besuchen die diversen Gebäude. Wo sie auf weiße Kreis-Bewohner_innen treffen, stecken sie diese an. Die weißen Figuren werden aus dem Spiel genommen und durch orange-farbene ersetzt.

Unten am Spielfeldrand eine Zeitleiste mit bis zu zehn Tagen. Das Spiel, entwickelt von Wissenschafter_innen des IST Austria (Institute of Science and Technology/Institut der Wissenschaft und Technologie) und des deutschen Max-Planck-Instituts für Evolutionsbiologie in Plön entwickelt. Es kann kostenlos beim IST Austria bestellt, oder von dessen Homepage runtergeladen und ausgedruckt werden – Link unten.