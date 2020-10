Gandhi auf Theatertour durch nö. Schulen

Rollenwechsel

Und schlüpft – ein schmaler grauer Klebestreifen als Schnauzbart reicht – auch in seine Rolle selbst hinein. Von der schrillen Moderatorin wechselt sie nun in sanfte, leise Töne. Bettina Kerl, die Schauspielerin in „Gandhi – der schmale Grat“, dem neuen Klassenzimmerstück des NÖ-Landestheaters (von Evy Schubert) wird im Laufe der 50 Minuten (klar, eine Schulstunde) aber auch gegen Ende zu Arun Gandhi, einem der Enkel von Mohandas Karamchand genannt Mahatma (große Seele) Gandhis. Und versucht in dieser Rolle eine Shruti-Box zu spielen – ein indisches Harmonium ohne Tasten in den 22 Tönen, in einem Teil der indischen Musik eine Oktave eingeteilt wird. Bettina Kerl verwandelt sich aber auch in Nathuram Godse, den Mörder Gandhis.

Wie es vielleicht Gandhi selbst auf der Suche nach Wahrheit getan hätte, wird er dann nicht zum bösen Monster, sondern versucht, dessen Motive zu ergründen – wobei der Konflikt zwischen Hindus und Moslems, die Teilung in Indien und Pakistan zur Sprache kommt. Auch zentralen Begriffe aus Gandhis Kosmos aus der indischen Sprache Sanskrit – Ahimsa (Gewaltlosigkeit), Swaradj (Selbstherrschaft – Befreiung von der britischen Kolonialmacht) und Satyagraha (Streben nach Wahrheit) – werden wiederholt vermittelt.