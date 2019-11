Von Bravos Dr. Sommer zu Hermann Hesse

Emil Sinclair

Nichts auf der Welt ist dem Menschen mehr zuwider als den Weg zu gehen, der ihn zu sich selber führt.“

Max Demian

„Verboten ist nichts Ewiges, es kann wechseln. Darum muss jeder von uns für sich selber finden, was erlaubt und was verboten – ihm verboten ist. Wer zu bequem ist, um selber zu denken und selber sein Richter zu sein, der fügt sich eben in die Verbote, wie sie nun einmal sind ...“

„Wenn man jemand fürchtet, dann kommt es daher, dass man diesem Jemand Macht über sich eingeräumt hat. Man hat zum Beispiel etwas Böses getan, und der andere weiß das. Dann hat er Macht über dich.“

Es ist gut, das zu wissen, dass in uns drinnen einer ist, der alles weiß.“

Pistorius

„Junge, ich weiß, dass Sie Träume haben müssen, die Sie mir nicht sagen. Ich will sie nicht wissen. Aber ich sage Ihnen: Leben Sie sie, diese Träume, spielen Sie sie, bauen Sie ihnen Altäre. Sie sind achtzehn Jahr alt, Sinclair Sie müssen Liebesträume, Liebeswünsche haben. Vielleicht sind sie so, dass Sie sich vor ihnen fürchten. Fürchten Sie sich nicht! Sie sind das Beste, was Sie haben.“

„Wenn wir einen Menschen hassen, so hassen wir in seinem Bild etwas, was in uns selber sitzt. Was nicht in uns selber ist, das regt uns nicht auf.“

„Die Dinge, die wir sehen, sind dieselben Dinge, die in uns sind. Es gibt keine Wirklichkeit als die, die wir in uns haben.“