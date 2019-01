Lässt Leistungsdruck noch Lücken zum Leben

Was normalerweise in Klassenzimmern gespielt wird, geht derzeit an einigen Tagen über eine der Bühnen im Theaterhaus Dschungel Wien: Das Stück „Ich, Parasit“ des Wiener Klassenzimmertheaters.

Elyas (Onur Çağdaş Şahan) stürmt in den Raum, stoppt ab, als er den vollbesetzten Raum sieht, lächelt verlegen und geht erst wieder voll aus sich heraus, als er – im Theater über die Technikerin – kraftvolle Hip-Hop-Nummern abspielen lässt. Chillen, Leben genießen angesichts nicht gerade rosiger Zukunftsaussichten – der erste Track ist „Hurra, diese Welt geht unter“ von K.I.Z. – strahlt er aus. Da kommt seine Bühnen-Schwester Tara ( Zeynep Alan) schon ziemlich genervt herein und beginnt ihn zusammen zu sch... Xie hat extra einen Termin bei der Direktorin organsiert, nachdem er die Schule und eine Lehre abgebrochen hat, um doch noch irgendwie einen Schulabschluss zustande zu bringen.