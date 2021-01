Froschkonzert war „schuld“ am ersten Kinderbuch von Dan Brown

Lebensweisheiten

Dan Brown hat jedem Tier einen eigenen Charakter auf den Leib geschrieben und daraus jeweils eine kurze (Lebens-)Weisheit zugedacht, die er den Leser_innen mit auf den Weg geben will. Solche reichen von „Auch wenn das Leben mal chaotisch erscheint, es steckt doch in Allem was Schönes“ über „Hinfallen gehört zum Leben dazu. Steh einfach wieder auf und versuch es noch mal“ bis zu „Beurteile niemanden nach seinem Aussehen. In jedem steckt etwas Schönes“. Den zuletzt genannten Spruch hält die Maus, die als Dirigent durch das Buch führt, hoch als es zu Besuch bei den tanzenden Wildschweinen ist.