Schräg-witziges Bilderbuch von Jimmy Kimmel: Bring die Gans zum Lachen!

Bekannt vom Matura-Thema

Die Übersetzung ins Deutsche ist vielmehr oft Nachdichtung, da die sehr reduzierte Geschichte immer wieder auch in Reimform geschrieben ist und Wortspiele enthält, besorgte Ronja von Rönne. Wobei der deutschsprachige Titel mit seinem Wortspiel Gans das fast so klingt wie ganz den Originaltitel „The Serious Goose“ (die ernst Gans) bei Weitem übertrifft.

Die Übersetzerin wurde übrigens vor knapp mehr als einem halben Jahr in Österreich ziemlich bekannt, nachdem ihre fünf Jahre zurückliegende Zeitungs-Kolumne „Dieser Text ist reine Zeitverschwendung“ Österreichs Maturant_innen zur Interpretation vorgelegt worden war. Worüber sich Rönne in der Folge in einem Instagram-Video lustig gemacht hatte.

Follow@kikuheinz