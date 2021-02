Comic-Roman für Kinder: Kommt ein Pferd (zu)gelaufen…

Comic-Roman über „tierische Vier“

Erzählt ist die Story auf rund 170 ruck-zuck zu verschlingenden Seiten – in der Art von Comic-Kinder-Romanen bekannt von Gregs Tagebuch (selber Verlag). „Und dann kam Juli“ erscheint am 26. Februar 2021. Wobei der Autorin auch noch ihre Vergangenheit als Animationszeichnerin im Web zu Gute kommt. „Ich denke immer filmisch, hab die Bilder und Szenen als Filme im Kopf ablaufen“, so Petra Eimer im Interview. „Das wäre auch wirklich ein guter Film“, so Paul.

Auch das ist irgendwie schon angedacht, so die Autorin. Fix jedenfalls ist ein zweiter Band, in dem Juli Weihnachten aufmischt – was am Ende dieses Buches ja schon mehr als angedeutet ist, wenn es heißt: „Und wenn ihr wissen wollt, wie es mit uns allen weitergeht … dann freut euch schon einmal auf Weihnachten.“

Wobei „uns allen“ vor allem die „tierischen Vier“ sind – Juli und Paul, sowie Anna, die Nachbarstocher (erfunden) und Max, Pauls bester Freund (echt).