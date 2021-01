Bilderbuch: Und nächtlich grüßt das Löwentier…

Abendliche Routinen sollen dabei helfen zur Ruhe zu kommen, den Tag nicht abrupt enden zu lassen, sodass man noch Zeit hat, sich von den aufregenden Erlebnissen des Tages zu verabschieden. „Licht aus, Augen zu!“ – so einfach klappt das Einschlafen selten.

Auch der großmäulige und laute Löwe aus den bekannten Bilderbüchern von Martin Baltscheit (mehr siehe Link unten im Info-Block) hat im neuesten Band mit Einschlafproblemen zu kämpfen, während die Löwin schon ruhig neben ihm schlummert. Als König der Tiere ist es ihm natürlich ein Leichtes, sofort seine Untertanen herbeizurufen und Hilfe einzufordern.

Jedes Tier hat passend zu seiner Lebensweise einen Rat parat: Das Faultier etwa empfiehlt, sich einfach „mal hängen zu lassen“. Klar, es hängt ja selber ständig rum! Der Flamingo findet nur auf einem Bein stehend seine innere Ruhe (der Yoga-Baum lässt grüßen). Und beim Waschbären geht – vom Zähneputzen übers Mähnekämmen bis hin zum Nägelschneiden – nichts ohne die entsprechende Körperpflege. Diese und alle weiteren Anregungen sind jedoch nutzlos – ja nicht einmal ein Löwinnenkuss hilft! Aufmerksamen Bild-BetrachterInnen ist wohl schon von Anfang an klar, was fehlt… aber viel mehr sei hier nicht verraten.

In Reimform und mit viel Witz in den grell-bunten Illustrationen kann man in diesem Buch einen tierischen Nichtschläfer durch die Nacht begleiten – und sich vielleicht auch so manche Idee für die eigene Zu-Bett-Geh-Zeremonie mitnehmen.

jugendliteratur.at