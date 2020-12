Brief ans Bildungsministerium: XXX – unzustellbar

Mit der gänzlichen Öffnung der Schulen nach dem zweiten Lockdown aber der kommenden Woche, soll – wie schon medial verbreitet – eine „Ausdünnung“ einher gehen. Wo in den Schulgebäuden selbst zu wenig Platz dafür ist, könnten Gemeindesäle, Hotels oder was auch immer vorübergehend zu Lernräumen werden.

Bildungsminister Heinz Fassmann und Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl wandten sich deswegen mit einem Brief sowohl an alle Direktionen als auch an die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aller Gemeinden. Mehrere Schulleitungen ließen diesen Brief dem Kinder-KURIER zukommen.

Von beiden Seiten erhoffen und erwartet sich das Bildungsministerium konkrete Informationen: „Bitte lassen Sie uns wissen, ob und wie Ihnen die „Gewinnung von Raum“ für einen sicheren Schulbetrieb gelungen ist. Wir freuen uns über Rückmeldungen … an ministerium@bmbwf.gv.at. Uns ist allen klar, dass selbstverständlich das Schulgebäude der geeignetste Ort ist, an dem Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden können. In Zeiten einer Pandemie, die uns allen Vieles abverlangt und für alle eine Herausforderung darstellt, braucht es leider Überbrückungs- und Notfalllösungen.“